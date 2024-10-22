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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«ПСЖ» — ПСВ: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«ПСЖ» — ПСВ: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать шведская бригада арбитров, которую возглавит Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ обошёл «Жирону» (1:0) и уступил «Арсеналу» (0:2). ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и уступил «Ювентусу» (1:3).

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