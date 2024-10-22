Байдачный: в СССР еврокубки были второстепенны. Белорусские клубы в РПЛ — больший интерес

Бывший нападающий минского «Динамо» Анатолий Байдачный поделился мнением о потенциальном появлении белорусской команды в РПЛ.

«Можно было бы интегрировать два белорусских клуба в РПЛ: минское «Динамо» и БАТЭ. Это дало бы мощный толчок для белорусского футбола. Я вспоминаю времена, когда был Советский Союз. Тогда еврокубки были второстепенны. Был чемпионат СССР, который был интересен и более престижен. Сейчас находимся в таком положении, когда нужно поднимать престиж футбола. Его можно поднять, когда будет задействовано больше команд с разной школой. Это вызывало больший интерес и увеличивало посещаемость.

Возможная интеграция очень важна для Беларуси. Все смотрят российский футбол, который находится на более высоком уровне, чем белорусский. Но должна быть нормальная система вхождения в РПЛ. Потому что есть немаленькая разница в мастерстве минского «Динамо» и других команд высшей лиги Беларуси. Всегда вызывает интерес, когда играют не только российские команды. Сейчас мы рука об руку и находимся в одном строю. Поэтому как братья должны быть вместе», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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