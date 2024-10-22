«Факел» — «Зенит»: Ерохин открыл счёт в конце первого тайма
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В эти минуты в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России воронежский «Факел» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 мск. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 44'
Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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