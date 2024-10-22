Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари: рад, что Дуглас Сантос получил российский паспорт — ещё один натурализованный русский

Ари: рад, что Дуглас Сантос получил российский паспорт — ещё один натурализованный русский
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Ари отреагировал на новость, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

— Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть ещё один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.

— Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?
— У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением, — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.

Материалы по теме
Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?
Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android