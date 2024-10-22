Ари: рад, что Дуглас Сантос получил российский паспорт — ещё один натурализованный русский

Бывший футболист московского «Спартака» Ари отреагировал на новость, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

— Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть ещё один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.

— Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?

— У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением, — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.