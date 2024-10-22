Рафинья: грустно из-за того, как заканчивались последние матчи «Барселоны» с «Баварией»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья отметил не лучшие выступления сине-гранатовых в последних матчах с «Баварией» в преддверии их очной игры в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Напомним, немецкий гранд обыграл каталонский клуб в шести последних встречах между ними с общим счётом 22:4.

«Я не рассматриваю этот матч как месть. Что случилось, то случилось. Очень жаль из-за того, как сложились последние матчи с «Баварией», однако мы сосредоточены именно на этой игре. «Барселона» намерена набрать три очка», — приводит слова Рафиньи AS.

Матч «Барселона» — «Бавария» начнётся в 22:00 мск.

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