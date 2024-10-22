Агент Эраковича: к Страхине был интерес от клуба из топ-5 лиг

Агент Зоран Павлович, представляющий интересы 23-летнего центрального защитника «Зенита» Страхини Эраковича, ответил на вопрос, проявляли ли большие европейские клубы интерес к его клиенту.

«К Страхине был интерес от клуба из топ-5 лиг. Но решения принимает сам игрок, о будущем нужно спрашивать его», — приводит слова Павловича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности сербский защитник провёл на поле 917 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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