Шамиль Газизов: идея создания общественного совета по работе судей ещё актуальна

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что всё футбольное сообщество должно решить этот вопрос.

– В последних турах арбитры стали работать лучше? Не знаю. Мне кажется, что в матче с ЦСКА судьи допустили две ошибки. У нас к ним есть вопросы, мы отправили жалобу в ЭСК. Нельзя сказать, что судьи работают плохо или хорошо. Просто нам всем вместе надо решать эту проблему.

– Создание общественного совета по работе судей актуально?

– Да, я всё ещё поддерживаю эту идею, – приводит слова Газизова Metaratings.

Напомним, в начале сезона Газизов предложил создать общественный совет по вопросам судейства и включить в него игроков и тренеров команд РПЛ. Предложение было обусловлено тем, что, по мнению руководства махачкалинского «Динамо», рефери принимали недопустимые решения в матчах с их участием.