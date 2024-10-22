Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамиль Газизов: идея создания общественного совета по работе судей ещё актуальна

Шамиль Газизов: идея создания общественного совета по работе судей ещё актуальна
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что всё футбольное сообщество должно решить этот вопрос.

– В последних турах арбитры стали работать лучше? Не знаю. Мне кажется, что в матче с ЦСКА судьи допустили две ошибки. У нас к ним есть вопросы, мы отправили жалобу в ЭСК. Нельзя сказать, что судьи работают плохо или хорошо. Просто нам всем вместе надо решать эту проблему.

– Создание общественного совета по работе судей актуально?
– Да, я всё ещё поддерживаю эту идею, – приводит слова Газизова Metaratings.

Напомним, в начале сезона Газизов предложил создать общественный совет по вопросам судейства и включить в него игроков и тренеров команд РПЛ. Предложение было обусловлено тем, что, по мнению руководства махачкалинского «Динамо», рефери принимали недопустимые решения в матчах с их участием.

Материалы по теме
Шамиль Газизов: в ближайшее время увидим настоящего Агаларова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android