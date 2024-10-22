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Сёмин заявил, что большое количество молодёжи должно быть правилом для клубов РПЛ

Сёмин заявил, что большое количество молодёжи должно быть правилом для клубов РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что в командах чемпионата России должно быть большое количество молодых футболистов.

«Это должно быть не трендом, а правилом. На поле должны выходить сильнейшие игроки. А молодые они или старые — не играет никакой роли. Играют роль результат, турнирная таблица и интересная игра», — приводит слова Сёмина Metaratings.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 30 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 29 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков после 12 матчей РПЛ.

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