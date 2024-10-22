Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Динамо» Мх — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Команды из группы А будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Магомедов Т., Шумахов, Магомедов Р., Джавад, Зинович, Юсупов, Сердеров, Кирш, Джало, Сундуков, Котин.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Жозе.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты махачкалинского «Динамо» (0:1).

После пяти сыгранных туров «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android