«Зенит» в гостях обыграл «Факел» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

22 октября в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России воронежский «Факел» встречался с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в игре.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.