Илья Геркус высказался об идее объединённого чемпионата с Беларусью

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал идею об объединённом чемпионате России и Беларуси.

«Зачем объединённый чемпионат Беларуси — понятно. Зачем это России — не очень. Футбол в Беларуси сейчас сильно слабее нашего», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу.

Напомним, в данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.