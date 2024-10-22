Александр Тарханов заявил, что для российских клубов потеряна значимость Кубка России

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов считает, что для отечественных клубов потеряна значимость Кубка страны.

«Сейчас Кубок России стал незначимым для российских клубов. Все команды делают ротацию, давая играть тем футболистам, кто не играет в чемпионате. Даже в Первой лиге все клубы проводят ротацию, а некоторые тренеры не приезжают на матчи. Значимость этого турнира немножко потеряна», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.