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Колосков: Карпин считает, что наш футбол 20 лет идёт не туда, но сам работает тут тренером

Колосков: Карпин считает, что наш футбол 20 лет идёт не туда, но сам работает тут тренером
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина относительно уровня отечественного футбола. Ранее Карпин заявил, что бельгийский чемпионат быстрее, чем российский, а также отметил низкую интенсивность футбола в стране.

«Карпин считает, что российский футбол 20 лет идёт не туда. При этом он сам 15 лет работает тренером. Пусть Карпин как тренер сначала у себя спросит, почему российский футбол идёт вниз, и объяснит нам, почему это происходит? Проблемы в российском футболе действительно есть. Но я не согласен с тем, что мы всё время идём вниз и деградируем», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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