Радимов оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о перспективах «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Обыграть «Зенит» по заказу в Петербурге, который сейчас пятёрку набил «Акрону», тоже не так-то просто. Но, опять же, вот команда, которая может держать удар или нет? «Локомотив», на всякий случай, в прошлом году два раза «Зенит» обыграл и дома на выезде. И если есть желание бороться за золото, то и здесь надо добиваться результата. Причём ехать не просто ничью отстоять, а надо за тремя очками ехать. Получится или нет, будем смотреть. Но после такого поражения вот и будет проверка как для самого «Локомотива», как для Галактионова, который уже, наверное, созрел как тренер, чтобы что-то выиграть. И для Батракова, которому выдано много авансов, и заслуженно выдано», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Игра «Зенит» — «Локомотив» состоится на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября, и начнётся в 19:30 мск.