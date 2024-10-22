Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Радимов оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о перспективах «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Обыграть «Зенит» по заказу в Петербурге, который сейчас пятёрку набил «Акрону», тоже не так-то просто. Но, опять же, вот команда, которая может держать удар или нет? «Локомотив», на всякий случай, в прошлом году два раза «Зенит» обыграл и дома на выезде. И если есть желание бороться за золото, то и здесь надо добиваться результата. Причём ехать не просто ничью отстоять, а надо за тремя очками ехать. Получится или нет, будем смотреть. Но после такого поражения вот и будет проверка как для самого «Локомотива», как для Галактионова, который уже, наверное, созрел как тренер, чтобы что-то выиграть. И для Батракова, которому выдано много авансов, и заслуженно выдано», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Игра «Зенит» — «Локомотив» состоится на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября, и начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Тяжёлая победа «Зенита» Воронеже! Как Ерохин это делает? LIVE
Live
Тяжёлая победа «Зенита» Воронеже! Как Ерохин это делает? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android