Владислав Радимов: есть мысль, что борьба за тройку не нужна руководству «Спартака»

Бывший хавбек «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о перспективах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на этом посту в преддверии грядущих матчей РПЛ с «Пари НН» (27 октября) и ЦСКА (2 ноября).

«Нет, до досрочной отставки Станковича пока не дойдёт, я думаю, что такая чехарда «Спартак» не будет устраивать. Но то, что «Спартак» выиграет у Нижнего Новгорода, я гарантий не дам. Нижний Новгород при Гончаренко будет «кусаться», причём ещё и на своём поле. Очень будет тяжело. А в игре «Спартака» с ЦСКА, скорее всего, фаворит — ЦСКА. И вот эти раздраи, которые проходят внутри, и то количество игроков не самого высокого уровня в «Спартаке» навевают на мысль, что борьба за тройку абсолютно не нужна руководству клуба», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 12 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Станковича набрали 19 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. Матч «Спартака» с «Пари НН» пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск. Игра красно-белых с ЦСКА состоится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Игра начнётся в 20:45 мск.

Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом. Под его руководством красно-белые провели 17 матчей во всех турнирах, в которых девять раз одержали победу, четыре раза сыграли вничью и четыре раза потерпели поражение.

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