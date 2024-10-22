Анатолий Байдачный: Галицкий и «Краснодар» заслуживают чемпионского звания

Бывший главный тренер ряда российских команд Анатолий Байдачный хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Я хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Галицкий и клуб заслуживают этого звания. Дай бог, чтобы они его получили. Наверное, смена Ивича на Мусаева пошла на пользу «Краснодару» — команда обыгрывает всех лидеров», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 30 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 29 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков после 12 матчей РПЛ.

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