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Анатолий Байдачный: Галицкий и «Краснодар» заслуживают чемпионского звания

Анатолий Байдачный: Галицкий и «Краснодар» заслуживают чемпионского звания
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Бывший главный тренер ряда российских команд Анатолий Байдачный хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Я хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Галицкий и клуб заслуживают этого звания. Дай бог, чтобы они его получили. Наверное, смена Ивича на Мусаева пошла на пользу «Краснодару» — команда обыгрывает всех лидеров», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 30 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 29 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков после 12 матчей РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ
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