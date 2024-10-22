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«Мы уже лет 20 идём не туда». Карпин — о российском футболе

«Мы уже лет 20 идём не туда». Карпин — о российском футболе
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил уровень отечественного футбола. Карпин считает, что и до отстранения российских команд от международных турниров футбол в стране не развивается должным образом.

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что, когда нас вернут, тогда всё поменяется. Нет. Мы же там были. Наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идём в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идём не туда», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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