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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Симеоне: я могу не соглашаться с Куртуа в чём-то, но благодарен ему за период в «Атлетико»

Симеоне: я могу не соглашаться с Куртуа в чём-то, но благодарен ему за период в «Атлетико»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слова вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, ранее заявившего, что его понимание сути провокаций на футбольном поле отличается от понимания аргентинского специалиста.

Напомним, Симеоне обвинил Куртуа в провокациях, совершённых им во время матча этих команд в 8-м туре Ла Лиги, который был приостановлён из-за поведения болельщиков «матрасников», бросавших с трибун различные предметы в бельгийского футболиста.

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Милитао – 64'     1:1 Корреа – 90+5'    
Удаления: М. Льоренте – 90+9' / нет

«Не думаю [что Куртуа проявляет ко мне неуважение]. Он один из лучших вратарей в мире. Мы можем иметь разные взгляды на определённые ситуации, но я благодарен ему за всю работу, проделанную им здесь, с нами. Мы играли в финале Лиги чемпионов, а также выиграли чемпионат Испании. Куртуа был важен в достижении этих целей», — приводит слова Симеоне AS.

Куртуа выступал в составе «Атлетико» с 2011 по 2014 год.

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