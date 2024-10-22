Наумов — о Дугласе Сантосе: искусственное рождение россиян ни к чему хорошему не приведёт

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал получение российского гражданства защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Я не сторонник, чтобы давать российское гражданство, как Дугласу Сантосу. Я был за, когда получал гражданство Гильерме. Потому что он получал гражданство не каким-то специальным указом и не потому, что он футболист. А потому что он человек, который долго прожил в России, имеет работу, семью и хорошо знает русский язык. Дуглас же не знает нашего языка. А Гильерме выучил язык и захотел стать гражданином России, поэтому пошёл и написал заявление для этого. Он сдал экзамены, сделал всё сам, и ему дали гражданство в общем порядке. А уже потом он попал в сборную России. Если футболист получает так гражданство, то я верю в искренность.

В случае с Сантосом «Зенит» делал гражданство игроку не для сборной России, а для других целей. Или когда Марио Фернандесу делали российское гражданство в ЦСКА. Такое я не приветствую, это неправильно. Плюс непонятно, когда мы будем играть на международных турнирах. Если вернёмся лет через пять, то что будет с Сантосом? Искусственное рождение россиян ни к чему хорошему не приведёт», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.