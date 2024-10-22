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Анатолий Байдачный — о Дугласе Сантосе: в сборной России должны играть россияне

Анатолий Байдачный — о Дугласе Сантосе: в сборной России должны играть россияне
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Футбольный эксперт Анатолий Байдачный отреагировал на новость, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«В сборной России должны играть россияне. Если Дуглас Сантос получил российское гражданство, чтобы играть в сборной, то это одно. А если у него было желание стать россиянином, то это совершенно другое. Не знаю, какие мотивы у Сантоса. Также «Зенит» таким образом обходит лимит на легионеров. Поэтому ни о какой сборной говорить не нужно. Ведь за сборную России нужно играть сердцем», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.

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