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Игрок «Динамо» Мх Глушков: рождение двойни — самый главный дубль в карьере

Игрок «Динамо» Мх Глушков: рождение двойни — самый главный дубль в карьере
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Футболист махачкалинского «Динамо» Никита Глушков оценил значимость рождения двойни у себя. Напомним, игрок узнал о рождении детей после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

– Можно сказать, что в день матча со «Спартаком» вы уже оформили главный дубль в карьере?
– 100% главный. Это не обсуждается. У меня даже нет слов, чтоб описать свои эмоции в тот день, — приводит слова Глушкова Metaratings.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).

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