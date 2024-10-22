Игрок «Динамо» Мх Глушков: рождение двойни — самый главный дубль в карьере

Футболист махачкалинского «Динамо» Никита Глушков оценил значимость рождения двойни у себя. Напомним, игрок узнал о рождении детей после матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:0).

– Можно сказать, что в день матча со «Спартаком» вы уже оформили главный дубль в карьере?

– 100% главный. Это не обсуждается. У меня даже нет слов, чтоб описать свои эмоции в тот день, — приводит слова Глушкова Metaratings.

После трёх игр в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на втором месте. «Динамо» также заработало шесть очков, но занимает первую строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» (три очка) и самарские «Крылья Советов» (0 очков).