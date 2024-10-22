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«Нельзя изменить прошлое». Флик — о поражении «Барселоны» со счётом 2:8 от «Баварии»

«Нельзя изменить прошлое». Флик — о поражении «Барселоны» со счётом 2:8 от «Баварии»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, станет ли матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится завтра, 23 октября, местью каталонского клуба за игру 1/4 финала этого турнира сезона-2019/2020, где сине-гранатовые уступили мюнхенскому клубу со счётом 2:8. На тот момент Флик возглавлял немецкий гранд.

Лига чемпионов . 1/4 финала
14 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 8
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мюллер – 4'     1:1 Алаба – 7'     1:2 Перишич – 21'     1:3 Гнабри – 27'     1:4 Мюллер – 31'     2:4 Суарес – 57'     2:5 Киммих – 63'     2:6 Левандовски – 82'     2:7 Коутиньо – 85'     2:8 Коутиньо – 89'    

«Прошлое не стоит выше того, что происходит здесь и сейчас. Мы не можем изменить того, что было в прошлом, но можем повлиять на то, что будет завтра. У нас есть желание хорошо подготовиться и выложиться на все 100%. Мы хотим победить «Баварию», — приводит слова Флика AS.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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