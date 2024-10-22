«Нельзя изменить прошлое». Флик — о поражении «Барселоны» со счётом 2:8 от «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, станет ли матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится завтра, 23 октября, местью каталонского клуба за игру 1/4 финала этого турнира сезона-2019/2020, где сине-гранатовые уступили мюнхенскому клубу со счётом 2:8. На тот момент Флик возглавлял немецкий гранд.

«Прошлое не стоит выше того, что происходит здесь и сейчас. Мы не можем изменить того, что было в прошлом, но можем повлиять на то, что будет завтра. У нас есть желание хорошо подготовиться и выложиться на все 100%. Мы хотим победить «Баварию», — приводит слова Флика AS.

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