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Гвардиола: футболисты не могут позволять себе возвращаться травмированными из сборных!

Гвардиола: футболисты не могут позволять себе возвращаться травмированными из сборных!
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно получения футболистами повреждений во время выступлений за национальные команды.

«Я всегда призываю игроков «Манчестер Сити» приезжать в их сборные. Это должно доставлять удовольствие. Но если футболист приехал на товарищеский матч, то он не может вернуться травмированным! Мне жаль [но это так].

Клуб платит нам, и очень хорошо. Национальные команды не делают этого, поэтому необходимо уважать клуб. Нельзя получать травмы в товарищеских матчах. Конечно же, вы можете играть. Но нельзя возвращаться с повреждением», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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