Гвардиола: футболисты не могут позволять себе возвращаться травмированными из сборных!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно получения футболистами повреждений во время выступлений за национальные команды.

«Я всегда призываю игроков «Манчестер Сити» приезжать в их сборные. Это должно доставлять удовольствие. Но если футболист приехал на товарищеский матч, то он не может вернуться травмированным! Мне жаль [но это так].

Клуб платит нам, и очень хорошо. Национальные команды не делают этого, поэтому необходимо уважать клуб. Нельзя получать травмы в товарищеских матчах. Конечно же, вы можете играть. Но нельзя возвращаться с повреждением», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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