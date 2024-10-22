Магкеев прокомментировал упущенную победу «Пари НН» в матче РПЛ с «Ростовом»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Мы могли и должны были победить «Ростов». Но пенальти, увы. Будем надеяться, что это шаг вперёд», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян. На 90+2-й минуте «Ростов» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Максим Осипенко.

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.