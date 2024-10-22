Тарханов: интеграция белорусских клубов в РПЛ поднимет уровень российского футбола

Известный отечественный футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал идею об объединённом чемпионате России и Беларуси.

«Я нормально отношусь к интеграции нескольких белорусских клубов в РПЛ. Минское «Динамо» раньше было чемпионами. Когда тренировал СКА Одесса, в нашей группе были белорусы. У них очень хорошие команды и футболисты. И сейчас очень много белорусов играет в чемпионате России.

Такое слияние поднимет уровень белорусского футбола, а также как-то поднимет российский футбол. Всё-таки к РПЛ присоединятся значимые белорусские команды», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.