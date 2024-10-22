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Тарханов: непонятно, когда Россию пустят на международные турниры, а Сантосу уже 30 лет

Тарханов: непонятно, когда Россию пустят на международные турниры, а Сантосу уже 30 лет
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Известный отечественный футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о предоставлении российского гражданства 30-летнему защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Сейчас сборной России как таковой нет. Нас могут не пустить на международные турниры ещё года три, и непонятно, когда это вообще произойдёт, а Дугласу Сантосу уже 30 лет. Ему сделали российское гражданство, чтобы в «Зените» был лишний русский. Теперь клуб может подписать ещё одного иностранца. Но я нормально к этому отношусь, такое происходит во всём футбольном мире», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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