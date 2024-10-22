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«Динамо» Мх — «Спартак»: Зорин вывел красно-белых вперёд

«Динамо» Мх — «Спартак»: Зорин вывел красно-белых вперёд
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В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Команды из группы А играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

На 49-й минуте полузащитник Даниил Зорин вывел красно-белых вперёд.

Ранее, на 37-й минуте, защитник махачкалинской команды Илья Кирш получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты махачкалинского «Динамо» (0:1).

После пяти сыгранных туров «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).

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