Al Sharq News: Роналду зарабатывает € 263 млн в год в СА, Неймар — € 102 млн

39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в Саудовской Аравии с доходом в € 263 млн. На втором месте располагается нападающий «Аль-Хиляля» Неймар с заработной платой в € 102 млн в год. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема — € 96 млн. Об этом сообщает Al Sharq News, основываясь на исследованиях Bloomberg и Forbes.

Согласно данным источника, четвёртое место в указанном рейтинге занимает вингер «Аль-Насра» Садио Мане с заработной платой в € 48 млн в год.

Среди футболистов, перешедших в Про-Лигу минувшим летом, больше всех зарабатывает нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони — € 23 млн в год.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: