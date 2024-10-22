Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: пока не вижу, что могут дать белорусские клубы российскому футболу

Владимир Гранат: пока не вижу, что могут дать белорусские клубы российскому футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал идею об объединённом чемпионате России и Беларуси.

«Если белорусские клубы будут конкурентоспособны в РПЛ, почему нет? Надо учитывать, кто будет попадать в РПЛ при вылете белорусского клуба. Другая белорусская команда или российская? Это очень серьёзный вопрос. Но пока не вижу, что могут дать белорусские клубы российскому футболу», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу.

Напомним, в данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.

Материалы по теме
Илья Геркус высказался об идее объединённого чемпионата с Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android