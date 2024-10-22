Радимов: «Локомотиву» ещё надо мясом обрасти, лихорадить их будет точно

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о причинах поражения «Локомотива» от «Химок» (0:2) в рамках 12-го тура РПЛ.

— Не думаю, что «Локо» как-то перехвалили. Да, хорошо, ярко играли, но всё равно того запаса прочности у «Локомотива» нет, и много об этом говорилось. И опыта, и уверенности в себе, какая есть у «Краснодара» и «Зенита», тоже нет. Это ещё им надо мясом обрасти, этой команде, поэтому лихорадить их будет точно. И Батракова того же точно, конечно. И к нему внимание будет другое, и на своей половине к нему персонально будут «приставлять», и будет сложнее, понятно.

— А может, «Локо» мог просто «Химки» недооценить?

— Вполне, вполне. Но здесь и «Химкам» надо отдать должное, и Джикию похвалить, который сыграл матч довольно-таки уверенно. И в первую очередь Бакаева, который забил два мяча. Конечно, в таких матчах проявляются лидерские качества. То есть «Химки» надо похвалить за то, что они выглядели замечательно и заслуженно получили три очка. А «Локомотив»… Команды, которые борются за золото, не имеют права в таких матчах терять очки. И недооценили соперника они точно, но это и урок для них будет, – приводит слова Радимова «РБ Спорт».