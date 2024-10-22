Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат матча Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0).

«Во-первых, поздравляю нашу команду с победой. Спасибо болельщикам нашей команды, которых приехало и пришло сегодня очень много. Слышно было, видно было. Им благодарность от нашей команды после матча.

Что касается самой игры, то те игроки, которые меньше играют, сыграли сегодня больше, получили определённую нагрузку и игровую практику. Слава богу, обошлось без травм. Победили, что тоже всегда приятно. Поэтому всё нормально, возвращаемся и будем готовиться к следующему матчу уже в чемпионате», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в игре.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.