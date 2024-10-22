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Хави может заменить тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail

Хави может заменить тен Хага в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве нового наставника для команды. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, за последние несколько месяцев представители «красных дьяволов» дважды связывались с испанским специалистом. Также подчёркивается, что влияние на команду её действующего главного тренера Эрика тен Хага постепенно снижается.

Хави возглавлял сине-гранатовых с 2021 по 2024 год. За этот период под его руководством каталонский клуб выиграл чемпионат Испании, а также Суперкубок Испании.

После восьми туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и занимает 12-е место.

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