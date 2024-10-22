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Гранат — о Дугласе Сантосе: Россия гостеприимна и принимает всех, кто достоин

Гранат — о Дугласе Сантосе: Россия гостеприимна и принимает всех, кто достоин
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Бывший игрок сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«Если сборную России вернут на международную арену и у нас будут топовые матчи, то Дуглас Сантос — боевая единица. В своих самых лучших качествах он точно поможет сборной России. Но в получении Сантосом российского гражданства самый главный вопрос для «Зенита» — в борьбе с лимитом на легионеров. Это нормально, все клубы так могут делать. Ничего страшного в этом не вижу. Однако это также показывает с политической точки зрения, что наша страна гостеприимна и принимает всех, кто достоин», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он появился на поле в 17 матчах во всех турнирах и стал автором четырёх результативных передач.

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