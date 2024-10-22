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«Спартак» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Команды из группы А играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На 37-й минуте защитник махачкалинской команды Илья Кирш получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 49-й минуте полузащитник Даниил Зорин вывел красно-белых вперёд. На 85-й минуте Зорин получил красную карточку.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты махачкалинского «Динамо» (0:1).

После шести сыгранных мачей «Спартак» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).

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