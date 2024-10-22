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Саша Илич рассказал, чем занимается после увольнения из «Пари Нижний Новгород»

Саша Илич рассказал, чем занимается после увольнения из «Пари Нижний Новгород»
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал, как проводит своё свободное время после увольнения из клуба.

«Провожу время с семьёй, играю с детьми, вожу в школу, на тренировки. Смотрю много футбола, встречаюсь с друзьями — я не был в Белграде чуть больше года. Так что сейчас просто наслаждаюсь свободным временем. Расслабляюсь и занимаюсь обычными человеческими вещами», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 12 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 12 очков и расположилась на 11-й строчке.

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