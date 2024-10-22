Саша Илич рассказал, чем занимается после увольнения из «Пари Нижний Новгород»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал, как проводит своё свободное время после увольнения из клуба.

«Провожу время с семьёй, играю с детьми, вожу в школу, на тренировки. Смотрю много футбола, встречаюсь с друзьями — я не был в Белграде чуть больше года. Так что сейчас просто наслаждаюсь свободным временем. Расслабляюсь и занимаюсь обычными человеческими вещами», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 12 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 12 очков и расположилась на 11-й строчке.