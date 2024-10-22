ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 22 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Команды из группы C будут играть на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

ЦСКА: Тороп, Гаич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Агапов, Пьянич, Бистрович, Обляков, Койта, Гуарирапа.

«Ахмат»: Шелия, Ловат, Швец, Гандри, Ибишев, Уциев, Камило, Луна, Ковачев, Самородов, Талал.

В матче этих команд в рамках 3-го тура победу одержали футболисты ЦСКА (2:0).

После пяти сыгранных туров ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с девятью очками идёт на второй строчке. Также в группе А выступают «Краснодар» (девять очков) и «Пари НН» (одно очко).