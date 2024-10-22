Ари: Мусаев всегда любил играть красиво, у него и Галицкого похожие идеи

Бывший нападающий «Краснодара» Ари считает, что нынешняя команда «быков» способна выиграть чемпионат России.

«Мусаев всегда любил играть красиво! Мне особенно нравятся его тренировки. У него и Галицкого очень похожие идеи. Если игроки поймут её и будут следовать, они будут хорошо играть и выиграют чемпионат», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 30 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 29 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков после 12 матчей РПЛ.

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