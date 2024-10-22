Радимов: на данный момент Соболев — игрок скамейки «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, почему главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не выпустил в стартовом составе на матч 12-го тура РПЛ с «Акроном» (5:0) Александра Соболева.

— Да, была бы вероятность увидеть его в составе, но Семак видит их каждый день. И он решил иначе. А теперь у Соболева, я думаю, что и на матч с «Локомотивом» тоже мизерные шансы появиться, после того как сыграли Лусиано, Кассьерра и Мостовой. Я думаю, что сложно будет. Может произойти всё, но пока на данный момент Соболев, несмотря на результативность с «Войводиной», всё-таки игрок скамейки.

— А можно сказать, что такое сочетание Кассьерра, Лусиано и Мостовой — это то, что наконец нащупал Семак, условно говоря, в своих поисках?

— Хотелось бы в это верить, но надо понимать, что против открытого «Акрона» легче играть, нежели против закрытого какого-нибудь «Оренбурга», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».