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«Ему уже не 22 года». Гвардиола высказался о травме Де Брёйне

«Ему уже не 22 года». Гвардиола высказался о травме Де Брёйне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о процессе реабилитации 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне, получившего травму в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером», который состоялся 18 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан, Италия

«Всё не так серьёзно. Однако он чувствует себя не совсем хорошо. К тому же Кевину уже не 22 года. Он должен полностью прийти в форму, чтобы играть в футбол. Кевин стал тренироваться лучше, но по-прежнему не восстановился до конца. Он сказал мне, что чувствует себя неважно, а если ты чувствуешь себя неважно, то не торопись [выходить на поле]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в шести матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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