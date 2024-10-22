Наумов: российским клубам скучновато одним, отсюда новости об интеграции Беларуси

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о потенциальном появлении белорусских команд в РПЛ.

«Интеграция белорусских клубов в РПЛ — это всегда интересно. Об этом уже говорили много раз. Газзаев давно высказывал мнение, что можно было бы сделать открытый чемпионат с несколькими республиками. Сейчас это возрождается, потому что нам скучновато играть одним. Ничего плохого не вижу в том, если в РПЛ вольются один-два сильных белорусских клуба. Вообще нужно расширять РПЛ до 18 команд. А «Динамо» Минск и «БАТЭ» не испортят наш чемпионат.

Белорусские клубы — это интересно. С логистикой всё хорошо, ведь ездить и летать недалеко. Такая интеграция увеличит уровень белорусского футбола, а российским клубам станет более интересно, ведь это другая школа. Когда был чемпионат Союза, то были совсем разные школы: армянская, грузинская, латышская и другие. Это разные стили футбола, было очень интересно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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