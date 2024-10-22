«Монако» — «Црвена Звезда»: сербский клуб сравнял счёт с пенальти

В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и сербская «Црвена Звезда». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.

Гости отыгрались на 27-й минуте усилиями Шерифа Ндиайе с пенальти.

После двух сыгранных туров «Монако» набрал четыре очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Црвена Звезда» с нулём очков находится на 33-й строчке.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.