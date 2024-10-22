Рафинья высказался против сравнений его с Неймаром

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о своём отношении к сравнениям его с другими, значимыми для каталонского клуба бразильскими футболистами, в частности с экс-нападающим Неймаром.

«Мне не нравится сравнивать себя с другими игроками. Каждый из них написал свою историю, и я хочу написать собственную. Неймар очень помог мне в карьере. Кроме того, я смотрел его матчи за «Барсу». Я намерен добиться своего. Только работая, смогу приблизиться к тому, чтобы войти в историю клуба», — приводит слова Рафиньи AS.

27-летний футболист выступает за «Барселону» с 2022 года. За этот период он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

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