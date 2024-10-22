Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья высказался против сравнений его с Неймаром

Рафинья высказался против сравнений его с Неймаром
Комментарии

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос о своём отношении к сравнениям его с другими, значимыми для каталонского клуба бразильскими футболистами, в частности с экс-нападающим Неймаром.

«Мне не нравится сравнивать себя с другими игроками. Каждый из них написал свою историю, и я хочу написать собственную. Неймар очень помог мне в карьере. Кроме того, я смотрел его матчи за «Барсу». Я намерен добиться своего. Только работая, смогу приблизиться к тому, чтобы войти в историю клуба», — приводит слова Рафиньи AS.

27-летний футболист выступает за «Барселону» с 2022 года. За этот период он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

Материалы по теме
Рафинья: грустно из-за того, как заканчивались последние матчи «Барселоны» с «Баварией»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android