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Эдуард Мор: «Динамо» билось до конца, но «Спартак» должен выиграть гораздо крупнее

Эдуард Мор: «Динамо» билось до конца, но «Спартак» должен выиграть гораздо крупнее
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат матча 6-го тура Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и красно-белыми (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

«Для «Спартака» эта игра ничего не решала, потому что они на первом месте. Поставили играть всех тех, кто не играл ранее. До удаления у «Динамо» была более или менее равная игра. У Махачкалы тоже неоптимальный состав. Преимущество «Динамо» было в том, что они играли дома. Кроме борьбы и самоотверженности, Махачкала ничего не смогла противопоставить.

Хорошо, что «Динамо» билось до конца, но по игре «Спартак» должен был выиграть гораздо крупнее. Конечно, легче играть, когда матч ничего не решает. Махачкалинцам нужна была победа, но они всегда играют вторым номером, поэтому для них было непривычно. Они просто не понимали, что нужно делать на поле. У «Спартака» все себя проявили», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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