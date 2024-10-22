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Арсенал — Шахтёр: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Арсенал» — «Шахтёр»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Шахтёр». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Шахтёр
Украина

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Парти, Троссард, Мартинелли, Жезус, Хаверц.

«Шахтёр»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Перейра, Зубков, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Эгиналдо, Сикан.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка за два матча. «Шахтёр» заработал одно очко и располагается на 25-й строчке. На первом месте находится дортмундская «Боруссия», у которой шесть очков за две игры.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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