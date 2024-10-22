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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия

Стартовые составы играющих команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Рюдигер, Менди, Васкес, Модрич, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Брандт, Забитцер, Мален, Байно-Гиттенс, Гирасси.

После двух сыгранных туров «Реал» набрал три очка и расположился на 17-м месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе шесть очков и находится на первой строчке.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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