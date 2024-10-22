Семак: Соболев прекрасно понимал, что, придя в «Зенит», столкнётся с порцией негатива

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0) высказался о реакции болельщиков сине-бело-голубых на нападающего санкт-петербургского клуба Александра Соболева.

«Что касается, во-первых, болельщиков, конечно, они ко многим футболистам, и не только к футболистам, но ещё и к тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Всё что угодно можно говорить, это их право. А что касается Саши, то он прекрасно понимал, приходя сюда, что ему придётся столкнуться с определённой долей негатива. Тем не менее я думаю, что сейчас он набирает форму и с каждой игрой выглядит и мощнее, и быстрее, и вписывается лучше в нашу игру», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в игре.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.