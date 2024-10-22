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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: может, встретимся со «Спартаком» в финале Кубка России

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: может, встретимся со «Спартаком» в финале Кубка России
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

«Мне показалось, что мы были интереснее во многих аспектах. Первые 10 минут присматривались, а потом свои амбиции показали. Надо понимать, что это «Спартак». После удаления… Опять несчастный случай в нашем исполнении. Что-то пока нам не везёт. Не опустили руки и двигались дальше. Когда удаление было у «Спартака», силёнок у нас не хватило. Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Пришли 10 тысяч поддержать в рабочий день.

Огромное спасибо тренерскому штабу и команде, что бились, пытались исправить ситуацию. Мы идём дальше по Пути регионов. Там даже интереснее — в одну игру. Ждём соперника, кто будет. И хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с победой. Пусть дальше двигаются. Может, встретимся в финале — это было бы интересно», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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