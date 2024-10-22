Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался об удалении Кирша в игре со «Спартаком»
Поделиться
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением об удалении защитника команды Ильи Кирша в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).
Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'
«Думаю, удаление Кирша по делу. Несчастный случай. Он был последним игроком, случайно задел. Это было не специально, но что сделаешь?» — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После шести сыгранных встреч «Спартак» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 22 октября 2024
-
21:56
-
21:52
-
21:46
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:10
-
21:03
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:24
-
20:15
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:39