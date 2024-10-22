Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался об удалении Кирша в игре со «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением об удалении защитника команды Ильи Кирша в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Думаю, удаление Кирша по делу. Несчастный случай. Он был последним игроком, случайно задел. Это было не специально, но что сделаешь?» — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После шести сыгранных встреч «Спартак» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).

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