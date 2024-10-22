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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался об удалении Кирша в игре со «Спартаком»

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался об удалении Кирша в игре со «Спартаком»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением об удалении защитника команды Ильи Кирша в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

«Думаю, удаление Кирша по делу. Несчастный случай. Он был последним игроком, случайно задел. Это было не специально, но что сделаешь?» — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После шести сыгранных встреч «Спартак» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с восемью очками идёт на третьей строчке. Также в группе А выступают московское «Динамо» (8) и «Крылья Советов» (2).

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