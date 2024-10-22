Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов оценил судейство в матче со «Спартаком»

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов оценил судейство в матче со «Спартаком»
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в кубковом матче со «Спартаком» (1:0).

«Наши мелкие ошибки приводят к такому фаталити. Но что сделать? Мы будем работать. Самое главное, что мы не опускаем руки. Благодарен своей команде. Мне кажется, что мы выглядели очень хорошо и достойно. Сейчас мы отдохнём и завтра начинаем подготовку к матчу с «Акроном».

Мы выглядели всегда достойно. Сегодня мы хотели победить. И «Спартак» хотел победить. Я не знаю, как было бы, если бы играли 11 на 11. Судейство нормальное, всё по делу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника
Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android