Гендиректор «Динамо» Мх Газизов оценил судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в кубковом матче со «Спартаком» (1:0).

«Наши мелкие ошибки приводят к такому фаталити. Но что сделать? Мы будем работать. Самое главное, что мы не опускаем руки. Благодарен своей команде. Мне кажется, что мы выглядели очень хорошо и достойно. Сейчас мы отдохнём и завтра начинаем подготовку к матчу с «Акроном».

Мы выглядели всегда достойно. Сегодня мы хотели победить. И «Спартак» хотел победить. Я не знаю, как было бы, если бы играли 11 на 11. Судейство нормальное, всё по делу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.