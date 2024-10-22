Тимур Гурцкая назвал самый неожиданный, по его мнению, результат в 12-м туре РПЛ

Агент Тимур Гурцкая назвал матч между «Химками» и «Локомотивом» (2:0) самым неожиданным в 12-м туре РПЛ с точки зрения результата.

«Очевидно «Химки» — «Локомотив» — самый неожиданный результат тура. Ты выходишь фаворитом, но что-то пошло не так. «Локомотив» пока не привык играть каждый матч в ранге фаворита, к этому надо приучиться. Бывает.

Играли не ужасно, но в какие-то моменты не повезло. А дальше лучший матч Бакаева — и вот на табло 2:0», – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 54-й минуте счёт в матче открыл игрок «Химок» Зелимхан Бакаев. На 60-й минуте Бакаев оформил дубль.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.